Organisatie Sensation loopt tegen uitdagingen aan: 'Geluk dat we een grote naam zijn’

,,Natuurlijk zijn er uitdagingen. Iedereen in de sector trekt aan personeel, aan materiaal en in de overvolle evenementenkalender ook aan data. Dat merkt iedereen”, vertelt Keijer. ,,Iedereen in de branche maakt bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde systeem voor podia en die planning is heel belangrijk, want dat leg je als eerste in een zaal en kan er pas als laatste weer uit. Zelf hadden wij een technisch issue op het gebied van video. Uiteindelijk is het apparaat om het op te lossen na drie dagen bellen gevonden in Oost-Duitsland, waarna we het hierheen hebben kunnen laten vliegen. Blij dat we het op hebben kunnen lossen, maar het brengt wel weer een kostenpost met zich mee.” Qua personeel zijn er zaterdag geen tekorten, zegt de organisator.