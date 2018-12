Opvallend: wie Kate Middleton kleedt, gaat failliet

Een royal kleden, daar zou menig modelabel zonder nadenken een been of een arm voor willen afstaan. Zeker in Engeland, want dat is onbetaalbare reclame. En zorgt voor een spectaculaire piek in de omzetcijfers. Al vormt één lid van het Britse hof de laatste tijd een uitzondering op de regel: Kate Middleton (36). Op de hertogin van Cambridge lijkt wel een modevloek te rusten. De meeste merken die Kate recent kleedden, blijken nu in de financiële problemen te zitten. Dat schrijft het weekblad TV Familie.

L.K. Bennett

Het jongste ‘slachtoffer’ is L.K. Bennett. Kate is dol op de korte jurkjes van het merk. Bij tal van officiële bezoeken in de zomer vormen ze de basis van haar outfits. L.K. Bennett pakte daar aanvankelijk graag mee uit, al is het enthousiasme intussen flink getemperd en dreigt er zelfs een ramp. ,,Het voorbije jaar zijn de verkoopcijfers van L.K. Bennett gekelderd”, klinkt het. ,,Het merk boekte 5,9 miljoen euro verlies en moest heel wat werknemers afdanken. Nog zo’n rampjaar en de boeken kunnen dicht.”

Orla Kiely

Het meest tragische verhaal is dat van de Ierse designer Orla Kiely. Kate is dol op hun zalmroze jurkjes, maar zal de exemplaren die in haar kast hangen moeten afdragen. Orla Kiely ging vorige maand namelijk failliet. Van de ene op de andere dag werden de boeken neergelegd. ,,De werknemers werden al een poosje niet meer betaald en de schuldeisers zagen ook hun centen niet meer”, klinkt het. ,,Orla Kiely kwam in 2011 al in de problemen en slaagde er nooit meer in op te krabbelen.” En jawel: uitgerekend in dat jaar werd Kate voor het eerst gezien in een jurk van het merk...

Issa

Toen Kate in 2010 werd voorgesteld als verloofde van William droeg ze een hemelsblauw jurkje van Issa. Ontwerpster Daniella Helayel noemt het nog altijd de mooiste dag uit haar leven. ,,Mijn zaak kwam maar niet van de grond, tot Kate in die jurk verscheen”, zegt ze. ,,Plots liep onze verkoop als een trein en maakten we miljoenen winst.”



Issa werd zo’n hit, dat een ander modelabel het overnam. ,,Maar ik ben er vertrokken”, zegt Daniella. ,,Ze hebben me weggepest.” Met slechte gevolgen, want sinds Daniella’s exit kelderen de verkoopcijfers.

Hobbs

Fans van Kate Middleton zullen ongetwijfeld het groene jasje herkennen dat ze al bij tal van officiële gelegenheden droeg. Het is van de hand van Hobbs, dat al sinds 1981 met veel succes jassen en mantels op de markt brengt. Kate is sinds 2014 een grote Hobbs-fan, maar of het merk daar nog zo blij mee is... Want sinds Kate klant is, ging het plots de slechte kant op. Sinds 2014 liet het bedrijf een slordige 20 miljoen euro verlies optekenen. Het label zoekt nu intens naar investeerders. ,,Vinden ze die niet, dan ziet het er slecht uit”, aldus mode-experts. ,,De schuldeisers stelden een ultimatum. Komen ze niet op tijd met centen over de brug, dan kunnen ze de deuren sluiten.”

Alice Temperley

