Optreden Maan bij Brouwersdam getroffen door hevige storm, zangeres zingt stug door

VIDEO Blackpink breekt record met nieuwe clip: 82,3 miljoen views in 24 uur

27 juni K-popgroep Blackpink heeft een YouTube-record gebroken met zijn nieuwe single. Binnen 24 uur werd de videoclip van het nummer How You Like That 82,3 miljoen keer bekeken. Daarmee doorbreekt Blackpink ook als eerste de grens van 80 miljoen views in een etmaal.