Optreden bij Matthijs gaat door maakt indruk, S10 op weg naar top 10 bij bookmakers

Het leek afgelopen donderdag toch een beetje een domper op de feeststemming die heerste toen S10 haar songfestivalinzending aan het grote publiek onthulde. Collega's uit het vak, radiomakers en recensenten reageerden bijna unaniem enthousiast op De diepte. Toch zakte Nederland flink bij de bookmakers naar een 20ste plek. Voor elke euro die je inzet, kreeg je die middag bij winst ruim 100 euro terug.



Hoe anders is dat vandaag. Het optreden bij Matthijs gaat door van S10, waarvoor de studio flink moest worden verbouwd, was intiem en spectaculair tegelijk. Door het camerawerk en de rode lasers had de performance ook visueel diepte. ‘Als het bij het songfestival ook zo in beeld wordt gebracht, hebben we al bonuspunten’, was een van de vele positieve berichten op Twitter.