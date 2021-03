Oproep: laat je muzikale verhaal tekenen door cartoonist Gerrit de Jager

Nike distanti­eert zich van ontwerp ‘duivelse’ sneaker Lil Nas X: niet van ons

9:37 Terwijl rapper Lil Nas X beweert in samenwerking met Nike een speciale sneaker op de markt te gaan brengen, ‘Satan Shoes’ genaamd, ontkent het bedrijf zelf in alle toonaarden met de rapper in zee te zijn gegaan. Dit heeft het sportmerk in een statement aan NBC laten weten.