Oprichters Ongehoord Nederland: Wij worden eerste Peter R. de Vries-vrije omroep

Overtuigd dat de bulletins van de NOS zich consequent schuldig maken aan ‘het creëren van één werkelijkheid’, hield schrijver, opiniemaker en oud-oorlogsverslaggever Arnold Karskens twee jaar lang op zijn website een zwartboek bij. Het werd een voedingsbodem voor Ongehoord Nederland, een nieuwe omroep die een ‘noodzakelijk’ tegengeluid wil laten horen.



,,Nederland verandert langzaam in een heel nauwe maatschappij waar problemen als massamigratie niet meer worden benoemd", meent Karskens (65). ,,Wij willen een stem zijn voor mensen die de Nederlandse cultuur hoog hebben zitten en terugverlangen naar de tijd dat je nog alles kon zeggen. Zonder politiek correct te hoeven zijn. De authentieke vrijheidsdrang die in Nederland hoog stond aangeschreven is heel beperkt geworden. Ik voel me verplicht daar wat tegen te doen.’’



Enkele voorbeelden uit dat zwartboek. Toen de NOS veel aandacht besteedde aan het kinderpardon (ten tijde van de asielkinderen Lili en Howick) , kwamen volgens Karskens op 19 januari dit jaar in een item van zeven minuten dit jaar de tegenstanders ‘met hooguit een quootje van zeven seconden in beeld’ aan bod. ,,Bij een onderwerp als IS-bruiden is er, ook bij Pauw en EenVandaag, enorm veel aandacht voor genocideplegers en aanhangers, niet voor de slachtoffers daarvan. Dan maak ik me echt boos. Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en Geert Wilders (PVV) plus hun achterban komen nauwelijks aan het woord of worden om de haverklap geïnterrumpeerd. Het is funest voor de democratie.’’