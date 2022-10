Oprecht een verademing om de no-nonsense look van onze koningin te zien

Tanzania blij met komst koningin Máxima

Koningin Máxima kijkt tevreden terug op haar in Dar-es-Salaam afgesloten VN-bezoek aan Tanzania. Dat zei de koningin gisteravond in een korte ontmoeting met de media. Maar belangrijker, aldus de Nederlandse ambassadeur Wiebe de Boer, Tanzania is heel blij met haar komst. In haar VN-functie heeft de koningin de nationale plannen om de toegankelijkheid tot financiële diensten te verbeteren en uit te breiden een belangrijke impuls gegeven. “Dat doet ze door advies te geven en voorbeelden aan te halen uit andere landen. Het wiel hoeft niet tien keer te worden uitgevonden”, aldus De Boer.

