Oprah Winfrey overladen met complimenten na speech Golden Globes

Ex-manager Ludo Voeten is nieuwe liefde van Marga Bult

12:13 Zangeres Marga Bult (61) heeft vandaag via Facebook haar nieuwe geliefde onthuld. Het is haar ex-manager Ludo Voeten. ,,Een lieve zorgzame man met wie ik al een tijdje erg happy ben. Hopelijk is ons samen een mooie en ontspannen toekomst gegund in de herfst van ons leven”.