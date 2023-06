Opnieuw jonge K-popster overleden: Choi Sung-bong (33) dood gevonden in appartement

3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland

3FM Serious Request komt dit jaar in december in actie voor Stichting ALS Nederland. Dat maakten 3FM-dj’s Rob Janssen en Wijnand Speelman woensdagochtend bekend in hun ochtendshow. Ook werd bekendgemaakt dat het Glazen Huis dit jaar in Nijmegen staat.