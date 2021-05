Opnieuw aanklacht van ex-vriendin tegen Marilyn Manson wegens seksueel misbruik

Schrijver Eric Carle (91) van Rupsje Nooitge­noeg overleden

27 mei De Amerikaanse illustrator en schrijver Eric Carle is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend van het kinderprentenboek Rupsje Nooitgenoeg. Carle overleed in zijn huis in Northampton in de staat Massachusetts, meldt zijn familie. Een doodsoorzaak werd niet gegeven.