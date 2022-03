Opnames van film over leven Marco Kroon beginnen in najaar

De film wordt gemaakt door regisseur Roel Reiné, die veel in Hollywood draait en in Nederland de bioscoophit Michiel de Ruyter maakte. Onder Vuur baseert zich voor een groot deel op het boek Danger Close dat Kroon heeft geschreven over zijn tijd in Afghanistan. Wie de hoofdrol gaat spelen, is nog niet bekendgemaakt.



Marco Kroon is de eerste militair sinds 1955 die is onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland. Hij kreeg deze in 2009 voor zijn moedige optreden en zijn leidinggeven bij vuurgevechten in Afghanistan.



Na zijn diensttijd raakte Kroon echter meerdere malen in opspraak. In 2011 werd hij aangeklaagd voor drugs- en wapenhandel. De rechtbank veroordeelde hem toen alleen voor illegaal wapenbezit. Ook speelde posttraumatische stress als gevolg van zijn tijd in Afghanistan hem parten.