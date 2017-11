Opnames Tonight Show hele week stilgelegd wegens dood moeder Jimmy Fallon

The Voice Kids-winnares Laura verslaat depressie en treedt stralend op

12 november De jonge zangeres Laura van Kaam (19) is na een periode van ziekte weer helemaal terug. De tiener werd in 2013 bekend bij het grote publiek door het winnen van The Voice Kids, maar zakte daarna in een diepe depressie waarbij zelfs opname in de crisisopvang noodzakelijk was. Gisteravond maakte ze haar comeback met haar lang verwachte theatertour Less is More af in het Gelderse Ulft. Die gaat de boeken in als 'onvergetelijk'.