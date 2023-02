Opnames hitserie Wednesday waren lijdensweg: ‘Ik trok mijn haren uit en huilde hysterisch’

Actrice Jenna Ortega (20) heeft een loodzware tijd gehad toen ze haar hitserie Wednesday opnam. Ze maakte zeer lange dagen, sliep niet en trok haar haren uit van de stress. Eerder werd al bekend dat ze ook stevige corona had. ,,Als ik videobelde met mijn vader, zag hij me hysterisch huilen.’’

Dat vertelde de Amerikaanse onlangs bij een evenement van Netflix, meldt Variety. De opnames zelf - acht maanden lang in Roemenië - waren al intens, maar daar kwam van alles bovenop. Voor haar hoofdrol moest Ortega onder meer leren schermen, cellospelen en kanovaren. Ook leerde ze Duits te spreken.

,,Ik was twee uur van tevoren op de set, draaide een dag van twaalf à veertien uur, ging naar huis en zette dan Zoom aan voor de les die ik had’’, aldus Ortega. ,,Of ik kwam aan in mijn appartement en mijn celloleraar zat al te wachten.’’ Zo ging het volgens Jenna de hele tijd; als er sommige weken geen zesde opnamedag was, zat die dag vol lessen.

De actrice was een paar maanden vóór de opnames begonnen met de scherm- en cellolessen en ging door toen ze eenmaal liepen. Vooral haar celloversie van het lied Paint it black bleek lastig onder de knie te krijgen. Ze wisselde van docent toen ze naar Roemenië vertrok en moest met één cello een stuk zien te spelen dat eigenlijk is bedoeld voor twee cello’s.

,,Ik kreeg totaal geen slaap’’, aldus Ortega. ,,Ik trok mijn haren uit. Er waren zoveel FaceTime-gesprekken die mijn vader opnam terwijl ik hysterisch huilde.’’ Ze wilde per se goed overkomen op eventuele echte cellisten die de serie zouden kijken. Regisseur Tim Burton verzekerde haar dat het er prima uit zou zien, maar dat nam ze niet zomaar aan. ,,Ik wist niet eens waar ik mijn handen moest houden en toen moest ik het geluid van twee cello’s met één cello maken, het was bizar.’’

Met corona de vloer op

De opnames waren ook op detailniveau uitdagend: om de scènes extra intens te maken, wilde Burton dat Ortega voor de camera niet met haar ogen knipperde. Eerder kreeg de veelbesproken dansscène uit de serie al een nare bijsmaak toen bleek dat Ortega bij de opnames corona had. Ze vertoonde stevige symptomen, maar ging in afwachting van een testresultaat toch de set op. De makers verzekerden dat na de positieve test alles volgens de regels ging, maar critici vonden het onverantwoord.

Het afzien heeft wel geloond, want de serie groeide uit tot een fenomeen, werd een van de succesvolste shows op Netflix ooit en de dansscène met Ortega’s zombieachtige bewegingen werd een van de beste televisiemomenten van vorig jaar genoemd. Video’s van de scène werden online tientallen miljoenen keren bekeken, net als de talloze filmpjes van mensen die de choreografie nadoen op TikTok. Ook Lady Gaga deed mee, evenals kunstrijdster Kamila Valieva (16):

Romance voor Enid en Wednesday?

Onlangs werd bekend dat de Addams Family-spin-off een tweede seizoen krijgt. Wanneer de opnames beginnen, weet Ortega nog niet. Ze heeft ook nog geen idee wat er in de nieuwe reeks gaat gebeuren, maar hoopt wel op minder aandacht voor intriges op liefdesvlak en meer voor wat haar personage Wednesday zelf meemaakt.

Haar tegenspeler Emma Myers (Enid Sinclair) sluit een romance tussen de twee karakters niet uit, maar hoopt zelf dat Wednesday komend seizoen vrijgezel is.

