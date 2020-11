Opnames derde seizoen Netflix-hit You begonnen

Fred van Leer laat van zich horen na gelekte seksvideo: ‘Tijd nodig om te verwerken’

30 oktober Fred van Leer heeft vanavond in een bericht op Instagram gereageerd op alle ophef rondom de seksvideo waarin hij te zien is. Het filmpje circuleert momenteel op internet. De Rotterdamse stylist zegt ontroerd te zijn door alle lieve berichten, maar heeft tijd nodig om te verwerken wat hem is overkomen. ‘Ik word omringd door lieve mensen die goed voor mij zorgen’, maakt hij duidelijk.