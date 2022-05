Opmars van vrouwen in voetbaljournalistiek: ‘Heb mijn plek moeten bevechten’

Ze is pas 22 en als dochter van Linda de Mol een vrouw die moeilijk in de luwte haar eerste meters op het scherm kan maken, al had ze dat graag zo gewild. Maar hoe dan ook, Noa Vahle doet vanavond verslag van een historische wedstrijd met Feyenoord in de finale van de Conference League tegen AS Roma. In de studio van Veronica een vrouw die inmiddels niet meer weg te denken is in voetbaltelevisie: Hélène Hendriks. Op ESPN zijn de vrouwen vanavond dan weer niet te zien, maar in het journalistenbestand van die zender zitten onder andere Fresia Cousiño Arias en Aletha Leidelmeijer.