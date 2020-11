Opluchting voor GTST-fans: Ludo Sanders blijkt nog te leven

Kijkers van GTST begonnen de afgelopen weken langzaam maar zeker te vrezen dat ze afscheid van een van de populairste karakters uit de soapserie moesten nemen. Nadat Ludo Sanders, gespeeld door Erik de Vogel, na een handgemeen met zijn kleinzoon in zee verdween leek het even einde verhaal. Zoekacties naar hem werden stopgezet en afgelopen maand werd hij zelfs officieel doodverklaard. Voor zijn afscheidsdienst keerde Bas Muijs als Stefano Sanders (Ludo's broer) weer even terug naar het fictieve dorpje Meerdijk. Niets blijkt dus minder waar. Mocht je de aflevering nog willen bekijken en nog niet willen weten wat er precies gebeurt, lees dan niet verder dan hier. De tekst gaat onder het filmpje verder.

Verwilderd

In de aflevering die volgende week dinsdag op tv wordt uitgezonden, wordt de erfenis van Ludo Sanders verdeeld. Op dat moment zien we flitsen van vermoedelijk een boot. Daar ligt iemand onder een dekentje. In het eindshot is een slapende, maar duidelijk nog levende, verwilderde Ludo Sanders te zien.



De geruchtenmolen over de lange afwezigheid van Erik de Vogel in de rol van Ludo Sanders draait inmiddels op volle toeren. Een hardnekkig verhaal is dat de acteur mee zou doen aan het komende seizoen van Wie is de Mol? en daarom enige tijd uit de serie verdween.