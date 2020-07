Ophef om Jort Kelder die NPO-racismedebat mag leiden

De keuze voor Kelder leidt tot boze reacties omdat Kelder volgens diverse racisme-activisten niet onbevooroordeeld over dit onderwerp zou kunnen praten. Zij hebben hier een brandbrief over geschreven naar bestuursvoorzitter Shula Rijxman. Zij stellen dat de NPO met de ‘absurde keuze’ van Kelder als gespreksleider ‘het onderwerp niet serieus neemt’ en wijzen erop dat Kelder ‘sympathiseert met het Forum voor Democratie’ en in het verleden regelmatig vermeend racistische opmerkingen heeft gemaakt. Kunstenares Patricia Kaersenhout, die de open brief aan Rijxman op Facebook plaatste, laat vandaag in een reactie weten dat onder meer Kick Out Zwarte Piet zich bij het protest heeft aangesloten. Daarnaast is de brief onder meer ondertekend door Antoin Deul, oud-directeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis.

‘Racisme is geen mening’

,,Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden”, stellen de ondertekenaars. ,,Wij vinden dat racisme geen stelling is om te verdedigen of te bestrijden. Racisme is geen mening maar een moorddadig systeem dat al eeuwenlang stelselmatig zwarte mensen uitbuit, uitsluit, onderdrukt en generaties lang trauma’s heeft veroorzaakt. Door Jort Kelder het debat te laten leiden zijn wij van mening dat er dus kennelijk iets verdedigd moet worden bij witte mensen om zich racistisch te mogen uiten.”



De NPO laat in een reactie weten ‘dat Kelder heeft laten zien een kundig debatleider te zijn, waarbij ruimte is voor alle geluiden. Juist nu moeten we het gesprek met elkaar aangaan.’ Het programma De Stelling werd in het verleden ook door Kelder gemaakt door AVROTROS. Alle omroepen leveren bijdragen aan de racismethemadag.



AVROTROS was vanochtend niet bereikbaar voor een reactie. NPO maakt de volledige programmering van de dag op een later moment bekend.