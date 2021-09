Ophef bij concertzaal New York om 'godslasterlijke lesbische film' van Paul Verhoeven

In New York hebben tientallen katholieken gedemonstreerd tegen Benedetta , de nieuwste film van Paul Verhoeven. De film gaat over de liefde tussen twee lesbische nonnen. Volgens de betogers maakt Verhoeven zich schuldig aan een ‘godslasterlijke’ weergave van nonnen en het katholicisme. Eerder besloot Rusland de film compleet te verbieden.

Het protest in New York vond gisteren plaats voorafgaand aan de première van de film op het New York Film Festival in de Alice Tully Hall. Demonstranten scandeerden leuzen en stonden er met grote spandoeken. ,,We protesteren fel tegen de godslasterlijke lesbische film Benedetta, die de heiligheid van katholieke nonnen beledigt”, valt op een van de doeken te lezen, die door filmwebsite IndieWire is gefotografeerd.

De film, die vanaf 14 oktober in de Nederlandse bioscopen draait, schiet vanwege bepaalde naaktscènes in het verkeerde keelgat bij religieuze mensen. In een van de veelbesproken scènes wordt een zelfgemaakte dildo gebruikt in de vorm van een heilige. Dat wordt beschouwd als beledigend. Over die scène zei Verhoeven op het filmfestival in Cannes: ,,Iedereen heeft het maar over die dildo. Terwijl ik persoonlijk de martelscène aan het einde veel erger vind. Maar daar hoor je vreemd genoeg niemand over.”

Waargebeurd

De Nederlandse regisseur beklemtoonde dat hij de scènes niet heeft verzonnen, maar dat ze zo beschreven staan in de getuigenissen van de katholieke kerk uit die tijd. De twee nonnen werden uiteindelijk voor een tribunaal gesleept voor hun onzedelijke gedrag. ,,Ik toon de wereld graag zoals hij is”, beklemtoonde de 82-jarige regisseur. ,,De meeste mensen trekken nou eenmaal hun kleren uit als ze seks hebben.” Hij verzet zich hevig tegen de manier waarop conservatieve krachten in de wereld terrein winnen. ,,In de jaren 70 zat iedereen in Nederland nog topless op het strand, nu niet meer. Ik vind dat persoonlijk geen vooruitgang.”

Hoofdrolspeelster Virginie Efira kan ook niets met de kritiek dat er te veel naakt in de film zou zitten. ,,Veel mensen zijn geïnteresseerd in seksualiteit. Maar niet veel regisseurs kunnen seks ook mooi in beeld brengen”, aldus Efira. ,,Paul heeft in zijn hele oeuvre bewezen dat hij het wel kan. Er was niets vreemds of ongemakkelijks aan om naakt voor de camera te staan. Het waren juist ontzettend vrolijke scènes om te draaien.”

Dat beaamt tegenspeelster Daphne Patakia, die de non Bartolomea speelt. ,,Het zijn maar naakte lichamen”, relativeerde ze de seksscènes. ,,Bovendien heeft de seks in de verhalen van Paul een functie. Het zijn nooit scènes die gedraaid worden, omdat er meer naakt in het verhaal moet. De seks heeft voor de personages altijd een belangrijke functie.”

