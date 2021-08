Opgeven sociale media grote opluchting voor Selena Gomez: ‘Ik moest leren om mezelf te vermaken’

Vlak na haar beslissing had Gomez best last van ontwenningsverschijnselen, vertelt ze. ,,Ik moest opeens leren om mezelf te vermaken. Dat was moeilijk, want ik kon altijd uren naar het leven van andere mensen kijken. Soms scrolde ik twee jaar terug in iemands feed voordat ik me realiseerde dat ik die persoon niet eens kende. Nu krijg ik mijn informatie op de oude manier. Als mijn vrienden het ergens over hebben, dan bellen ze me om me te vertellen wat er speelt. Ze vragen niet meer: heb je mijn post niet gezien?”.