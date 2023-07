Opgenomen Brigitte Bardot voelt zich ‘beter’

met video Opvallende cover Coldplay in Johan Cruijff ArenA gaat wereld over: ‘Iedereen kan een Barbie Girl zijn’

Een verzoekje van twee fans bij het concert van Coldplay zondag in de Johan Cruijff ArenA gaat de wereld over. Media uit diverse landen berichten over de cover van Barbie Girl die zanger Chris Martin deed. De twee fans waren getuigen van de opvallende cover terwijl ze naast de superster op het pianokrukje zaten.