Opgefriste versie van Les Misérables is adembenemend en fantastisch theater

Het is de onbetwiste climax van Les Misérables - en opvallend genoeg niet het einde: de revolutie van de Franse arbeidersklasse. De demonstranten staan letterlijk op de barricade, waar ze met grof geweld af worden geschoten.

Les Misérables Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Musical



Tikkeltje morbide, maar wat een fantastisch stuk theater is uitgerekend die scène. Alles wat deze musical zo bijzonder maakt, balt samen in dit moment. Dankzij het acteerwerk van een jaloersmakend sterk ensemble, dat constant speelt zoals voetbaltrainers dat graag zien van hun ploeg; ook wie ‘de bal’ niet heeft blijft in beweging.

Geen moment stil

Maar er is zo veel meer: het 14 (!)-koppige orkest, dat nagenoeg geen moment stil valt. De barricade: weergaloos mooi opgeworpen uit alle denkbare voorwerpen en met een schitterende projectie op de achtergrond. En dan is er nog de belichting: de gehele voorstelling van Les Misérables is een wervelende lichtshow, maar zeker op dit moment. Opstandelingen die (dodelijk) getroffen worden, zijn uitgelicht. Linksboven op de barricade spreidt iemand de armen, als een Jezus-figuur dat gekruisigd wordt. Gauw verschuift de aandacht naar de rechterkant, waar het volgende slachtoffer alweer valt.

Over de solisten straks nog, maar het is in het geval van deze opgefriste versie van Les Misérables echt de som der delen die van deze musical een publiekstrekker maakt. Naar een roman van Victor Hugo van bijna twee eeuwen oud, maar ook in deze tijd vol opstanden en oorlog nog gruwelijk actueel. Kleine nuancering: de producenten nemen decor, belichting en muziek één-op-één over van de rechtenhouders die zetelen op West End in Londen en die zich tot op detailniveau met de Nederlandse uitvoering bemoeien. Dat gaan we de komende maanden vaker zien, met andere kaskrakers uit Londen en van Broadway die onze kant opkomen, zoals Disney’s Aida, The Bodyguard en Grease. Makers en cast van Les Misérables leggen de lat voor hun concurrenten in elk geval duizelingwekkend hoog met hun prestatie.

Volledig scherm De uitmuntende hoofdrolspeler van Les Misérables, Milan van Waardenburg, bij het slotapplaus na de première. © Brunopress

Keelonsteking

Bij de solisten moet vooral hoofdrolspeler Milan van Waardenburg, die de Franse gevangene Jean Valjean speelt, echt genoemd worden. Net 29 geworden, getroffen door een serieuze keelontsteking in de laatste weken van de voorbereiding op de première en toch is elke noot van hem raak tijdens deze krachttoer van drie uur. Van alle risico’s die producenten Hans Cornelissen en Ruud de Graaf nemen met dit stuk, is de veelal jonge cast een voorname. Het pakt geweldig uit, ook Yannick Plugers die met de ervaren Ellen Pieters met speels plezier zorgt voor de o zo belangrijke lichtere kant in een duister verhaal, als het echtpaar Thénardier. En Channah Hewitt (Fantine) krijgt volgepakt Carré muisstil met haar prachtige zang, exact 32 jaar en 5 dagen na de eerste Nederlandse premièrevoorstelling van dezelfde musical in hetzelfde theater in Amsterdam.

Wijlen Seth Gaaikema tekende destijds voor de Nederlandse vertaling en het is een gemiste kans dat de makers van de opgefriste versie zich nog wel schatplichtig tonen aan Gaaikema, die hoogstwaarschijnlijk zelf nu ook met een vlottere vertaling op de proppen zou komen. Zeker tegen het einde van de voorstelling wordt wel heel erg gegoocheld met onderwerpen, persoonsvormen en andere constructies om zinnen min of meer rijmend te krijgen.

Volledig scherm Het weergaloze ensemble uit Les Misérables. © Johan Persson

Een ander kritiekpunt ligt veel gevoeliger, maar toch: het zou niet meer van deze tijd zijn om zo’n grote productie door een uitsluitend witte cast te laten spelen en dat gebeurt dan ook niet. Helaas schieten de makers net te ver door, in elk geval bij de kindercast die zondagmiddag de première speelde (er zijn verschillende kindercasts voor de vele voorstellingen die gespeeld worden). De jonge Eponine is donker, de oudere versie (Vajèn van den Bosch) hartstikke wit. En dat terwijl kleine Cosette, de dochter van Fantine (gespeeld door de donkere Hewitt), juist weer wit is. Dat had logischer opgelost kunnen worden.

Het zijn details, na een adembenemende middag in Carré. Ook zeer aan te raden voor wie denkt niet aangetrokken te worden door musical. Deze versie van Les Misérables is op en top kunst.