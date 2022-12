Openingsweekend Avatar brengt 134 miljoen dollar op, maar dat is nog lang niet genoeg

Na dertien jaar wachten is er eindelijk een vervolg op Avatar, qua opbrengsten ‘s werelds succesvolste film ooit. Net als bij de eerste film hoopte regisseur James Cameron op een overdonderend succes, maar het openingsweekend van de sequel liet nog wat te wensen over.

Avatar: the way of water bracht in het openingsweekend 134 miljoen dollar (126 miljoen euro) op in de Verenigde Staten. Een hoog bedrag, maar lang niet genoeg voor een film die volgens Cameron ‘de derde of vierde bestverdiende film in de geschiedenis moet worden om break-even te draaien.’

Toch is er nog geen reden voor paniek. Het is namelijk ‘slechts’ de vijfde beste opening van het jaar en de zesde beste opening ooit voor december. Ook niet geheel onbelangrijk: het eerste deel van Avatar was ook geen enorm succes tijdens de eerste weken in de bioscoop. Pas na een aantal weken en na veel mond-tot-mondreclame kwam de film uiteindelijk van de grond.

Er moet met het kijken naar de cijfers ook rekening gehouden worden met het bioscooplandschap dat de afgelopen dertien jaar sterk is veranderd. Onder meer de coronapandemie zorgde er de afgelopen jaren voor dat bioscopen het doorgaans moeilijker hebben dan dertien jaar terug.

Volgens filmjournalist Gudo Tienhooven is Avatar: the way of water in ieder geval een voltreffer. ‘De filmsector heeft het zwaar, we blijven zeker sinds corona liever thuis voor weer een avondje Netflix. Maar als íemand ons van de luie sofa kan duwen, is het Cameron wel. Als dat lukt, is dat goed voor de gehele bioscoopbranche. Oók voor hen die het ticketgeld liever uitgeven aan zwaarmoedige, Oost-Europese arthousetitels.’

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: