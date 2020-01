Openhartige Frits Wester: alcohol heeft veel dingen kapotgemaakt

Het is misschien wel een van de meest besproken momenten van de afgelopen tijd: Frits Wester die in zicht- en hoorbaar labiele toestand verscheen voor de camera. Het ontging de kijkers van RTL Nieuws niet en het voorval was direct onderwerp van gesprek op sociale media. Niet veel later kozen RTL Nieuws en Wester op 20 september samen voor een rustpauze.



Inmiddels is Wester, na onder meer een maand in een afkickkliniek in Zuid-Afrika, weer klaar om aan het werk te gaan. Hij is maar liefst 20 kilo afgevallen en voelt zich mentaal en fysiek fit. Het kostte de politiek verslaggever echter langere tijd moeite om toe te geven aan zijn alcoholverslaving. ,,Je ontkent het altijd en gaat zelf in die dingen geloven. Zo van: het komt wel goed, morgen weer beter", vertelde hij vanavond aan Jinek. ,,Je stelt het uit, ontkent het. Je denkt: de ander heeft een groter probleem, bij mij valt het wel mee. Het klassieke verhaal.”



De meerdere waarschuwingen die Wester kreeg, van zowel collega's als directe naasten, moedigden hem ook niet aan om zijn alcoholverslaving gedag te zeggen. Sterker nog, Wester dronk zelfs zo'n 6/7 glazen wijn per dag en nuttigde daarnaast ook zo'n driekwart liter wodka. ,,Ik dronk echt veel te veel.”