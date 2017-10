Opbrengst nieuwe Blade Runner film overtreft nu al het origineel

De opbrengst van Blade Runner 2049 brengt in dit openingsweekend al meer op dan het origineel Blade Runner sinds 1982 in totaal heeft opgebracht. Variety verwacht dat de vervolgfilm dit eerste weekend 45 tot 50 miljoen dollar opbrengt in de Verenigde Staten, waar de sciencefictionfilm sinds donderdag in ruim 4000 bioscopen draait.

In Blade Runner 2049 is de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks te zien met onder anderen Ryan Gosling, Harrison Ford en Jared Leto. Blade Runner 2049, geregisseerd door Denis Villeneuve, is het langverwachte vervolg op de film Blade Runner waarin Rutger Hauer een hoofdrol speelde.

Op basis van de eerste cijfers lijkt volgens Variety dat de start van de kaartverkoop van Blade Runner vergelijkbaar is met Mad Max: Fury Road, die in het eerste weekend in de bioscopen 45 miljoen dollar opbracht in de Verenigde Staten en 154 miljoen dollar wereldwijd. Het origineel Blade Runner bracht in totaal 32,9 miljoen dollar op. Die film deed het slechts matig in de Amerikaanse bioscopen, maar kreeg een cultstatus en werd een groot succes in het buitenland.

Blade Runner 2049 duurt 163 minuten en dat betekent dat bioscopen de sciencefictionfilm per avond maar beperkt kunnen draaien. Het vervolg met Sylvia Hoeks heeft concurrentie van The Mountain Between Us met Idris Elba en My Little Pony.