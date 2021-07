Opbouw en kaartverkoop Pukkelpop stilgelegd om onduidelijkheid over coronaregels

Voor niet gevaccineerde bezoekers zou de maatregel betekenen dat ze zich tijdens het festival meerdere keren moeten laten testen. Een PCR-test mag dan maximaal 48 uur oud zijn; het festival duurt vier dagen. Dat heeft ‘grote gevolgen voor de verdere organisatie’, laat Pukkelpop donderdag weten op sociale media. Totdat er duidelijkheid komt wordt gestopt met de opbouw en is ook de mogelijkheid om kaarten te kopen op de website offline gehaald. De organisatie verwacht ‘op korte termijn’ opheldering te krijgen over het Covid Safe Ticket. Volgens Het Laatste Nieuws wil de organisatie op dit moment geen verder commentaar geven.

Lowlands

In Nederland zijn alle festivals tot 13 augustus afgelast door de overheid. Lowlands, dat in hetzelfde weekend als Pukkelpop plaatsvindt, gaat door met de voorbereidingen ondanks dat het onzeker is of het festival door kan gaan. Volgens Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg zit er niks anders op, want ‘cancelen is geen optie meer’, zo liet hij vorige week weten.