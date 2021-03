Op1-presentator Talitha Muusse: ‘Ik heb bijna dagelijks pijn’

,,Op mijn 23ste is bij mij een beschadiging aan mijn nekwervel geconstateerd, een soort whiplash, zonder dat ik een auto-ongeluk had gehad”, schrijft de 29-jarige Muusse op Instagram. ,,De klachten aan mijn schouders, nek en bovenrug begonnen echter al eerder, zo rond mijn 19de. Waarschijnlijk door een combinatie van erfelijke factoren, een scheef gegroeide ruggengraat, lengteverschil in mijn benen en veel te zware overbelasting door te hard werken en te veel computergebruik.”

Het was op een gegeven moment, toen ze 21 was, zelfs zo erg dat ze een maand lang haar nek niet heeft kunnen draaien. ,,Alles zat op slot. Ik lag met pijnstillers in bed en liep door het huis met een neksteun. Op mijn 23ste heb ik mijn scriptie aan de Erasmus Universiteit moeten afronden door met twee vingers alles te tikken en gedeeltelijk door mijn vader de teksten te dicteren.”

Sindsdien vindt ze het ‘normaal’ om te leven met zware nek- en schouderklachten. ,,Eigenlijk kan ik niet lang op een stoel zitten, niet in een restaurantje, niet in de auto, niet op mijn eigen bank thuis zonder stijf te worden en pijn te voelen. Ik heb een speciaal hoofdkussen en hield mij voor corona staande door wekelijkse behandelingen van een masseur, fysio en doktersbezoek.”

Haar houding is al flink verbeterd, maar nog steeds heeft Muusse dagelijks klachten en ook vaak pijn. ,,En ja dat uit zich dan ook op de stoel bij Op1", schrijft ze. ,,Ik schrijf dit om mensen ervan bewust te maken dat wat je ziet, niet altijd het hele verhaal is. Ik schrijf het ook op omdat het soms pijn doet om reacties te lezen terwijl ik hard mijn best doe mijn eigen houding te verbeteren. Maar nu denk ik: fuck it. Ik werk eraan voor mezelf, en het boeit mij niet hoe het eruitziet! En tenslotte, ik hoef er als vrouw al helemaal niet gracieuzer, charmanter of mooier bij te zitten. Dit is wat voor mij nu werkt.”

Onder andere haar collega Welmoed Sijtsma heeft het bericht geliket.

