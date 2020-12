Op1 gaat mogelijk langer door dan vrijdag: ‘Raar om nu te stoppen’

In principe zou vrijdag de laatste uitzending van het seizoen plaatsvinden. ,,Maar het voelt heel raar om onder deze omstandigheden dan al te stoppen met het programma”, aldus Huisjes. Het besluit over een verlenging van het Op1-seizoen wordt dinsdag genomen. Het programma trekt vrijwel dagelijks rond de één miljoen kijkers.



Bij NPO-talkshow was al geen publiek meer aanwezig. ,,Het aantal gasten aan tafel is al streng beperkt”, stelt Huisjes. ,,En zowel de techniek- als de regiemensen begeven zich in de studio alleen binnen hun eigen strenge bubbel. Dus daar hoeven we niets aan te passen, volgens mij.”



RTL kan vanavond nog niet zeggen wat de nieuwe lockdown voor gevolgen gaat hebben voor de liveprogramma’s met publiek en voor de gasten aan tafels van talkshows als Jinek en Beau. ,,We gaan intern beraden wat dit voor gevolgen heeft”, stelt de woordvoerder van RTL. ,,We hopen daar op korte termijn duidelijkheid over te kunnen geven.”