Op1 blijft Eva voor: Jinek tuimelt buiten kijkcijfer top 10

Kijker moet de angst voor de dood lijfelijk ondervin­den in 1917

8:16 Op basis van de ervaringen van zijn grootvader geeft regisseur Sam Mendes (American Beauty, SPECTRE en Skyfall) zijn visie op de Eerste Wereldoorlog in zijn nieuwe film 1917. ,,Hij sprak zelden over zijn frontervaringen, maar als hij eenmaal op gang was kwamen de meest dramatische gebeurtenissen boven tafel. Dat inspireerde mij deze film te maken.’’