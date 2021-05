Op de vlucht door eigen paranoia in The Mosquito Coast

Timothée Chalamet speelt Willy Wonka in nieuwe film

24 mei Timothée Chalamet heeft de hoofdrol te pakken in de nieuwe Warner Bros.-film over Willy Wonka. De acteur, bekend van onder andere films als Call me by your name en Interstellar, kruipt in de huid van de fictieve chocoladefabriekeigenaar voor de nieuwe film, die in maart 2023 uitkomt.