Oostenrijkse dirigent Stefan Soltész zakt tijdens optreden in elkaar en overlijdt

Soltész werd in 1949 geboren in Hongarije, waar hij al vanaf zijn vierde pianoles kreeg. Op 10-jarige leeftijd verhuisde hij naar Wenen in Oostenrijk. In 1971 begon hij zijn carrière bij het Theater an der Wien. In de twee decennia erna was hij onder meer dirigent bij de Weense Staatsopera, de Hamburgse Staatsopera en vervolgens de Deutsche Oper in Berlijn.