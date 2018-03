Oorlogsfilm Bankier van het Verzet in 10 dagen naar goud

De award werd gisteravond uitgereikt aan Lürsen, hoofdrolspeler Barry Atsma en de familie van de broers Van Hall, over wie de film gaat. Atsma en Jacob Derwig spelen Walraven en Gijs van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog middels een ondergrondse bank het verzet aan miljoenen guldens hielpen. Pierre Bokma vertolkt de rol van NSB-politicus Meinoud Rost van Tonningen.

Bankier van het Verzet is de eerste Nederlandse productie die dit jaar een Gouden Film ontvangt. Voor Lürsen is het de achtste maal dat hij de prijs krijgt. Hij is daarmee, na Johan Nijenhuis, de maker die de meeste Gouden Films in zijn kast heeft staan.