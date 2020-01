Ook Veronica Inside en Somertijd genomineerd voor Gouden RadioRing

updateHet radioprogramma Veronica Inside van Wilfred Genee maakt kans op de Gouden RadioRing, de publieksprijs voor het favoriete radioprogramma. Genee neemt het in de verkiezing in ieder geval op tegen de ochtendshow Mattie & Marieke van Qmusic en Ekdom in de Morgen en Somertijd van Radio 10.

3FM-dj Rob Janssen, die het gala weer presenteert, overviel Genee met een telefoontje, waarbij hij zich aanvankelijk voordeed als radioluisteraar. In de loop van het gesprek onthulde hij zijn identiteit om bekend te maken dat Veronica Inside tot de laatste vijf kanshebbers behoort.



,,Dat gaan we vanavond even vieren met zijn allen’’, reageerde Wilfred. Hij presenteert Veronica Inside nu ruim een jaar op Radio Veronica, samen met zijn sidekicks Rick Romijn, Niels van Baarlen en nieuwslezeres Celine Huijsmans. Momenteel vervangt cabaretier Martijn Koning tijdelijk Rick Romijn, die herstelt van een oogoperatie. ,,We gaan iedereen mobiliseren om te stemmen’’, zei Martijn Koning.



Het is de tweede keer dat Wilfred Genee meedingt naar de publieksprijs, vorig jaar maakte hij kans met The Friday Move dat hij voor BNR presenteert. Toen won Evers Staat Op.

Rob van Someren en zijn team

Derde jaar op rij Somertijd

Het radioprogramma Somertijd van Radio 10 is voor het derde jaar op rij genomineerd voor de prestigieuze prijs. Presentator Rob van Someren werd vandaag met dit nieuws overvallen tijdens zijn middaguitzending. ,,Voor de derde keer op rij, dat vind ik best bijzonder hoor. We hebben de allerleukste luisteraars van de hele wereld”, reageerde Van Someren. ,,En dat in het jaar dat Somertijd vijf jaar te horen is op Radio 10, een jubileumjaar. Dank voor het stemmen allemaal.”



Rob van Someren presenteert Somertijd iedere werkdag tussen 16.00 en 19.00 uur op Radio 10 samen met zijn vaste sidekicks Luuk, Cobus en Sven. Het programma won in november 2013 al de Gouden RadioRing toen de show nog door Radio Veronica werd uitgezonden. Ook in 2014 viel Rob in de prijzen, hij werd verkozen tot beste radioman en ontving de Zilveren RadioSter.