‘Ook Twan Huys wilde per direct stoppen met RTL Late Night’

First Dates: acteur Wes is niet gecast

16:01 Kijkers van First Dates Hotel zagen gisteravond een bekende voorbij komen: Wes, beter bekend als Wesley Mutsaars. Bij de 38-jarige die een date had met Samira uit Friesland, stond als beroep: steward. Mutsaars is echter ook werkzaam als acteur. Zo speelde hij in 2013 de hoofdrol in de Nederlandse dramaserie Het Imperium die uitgezonden werd op RTL 8.