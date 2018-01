Ook Somertijd is genomineerd voor RadioRing

Rob van Someren verlengde in november zijn contract bij Radio 10. Hij presenteert Somertijd iedere werkdag tussen 16.00 en 19.00 uur, samen met zijn vaste side-kicks Luuk, Cobus en Sven. Het programma won in november 2013 al de Gouden RadioRing. Ook in 2014 viel Rob in de prijzen; hij werd verkozen tot beste radioman en ontving de Zilveren RadioSter.



De Gouden RadioRing wordt op 25 januari uitgereikt op het RadioGala van het Jaar in Hilversum. Dan wordt ook de Zilveren Radioster voor de radioman en radiovrouw van het jaar uitgereikt. De verkiezing kwam gisteren nog in opspraak, omdat deze niet volgens de regels is verlopen.