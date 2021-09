Ook rapper Fresku gaat tournee cancelen vanwege QR-codes

Dat zei Fresku maandagavond in het NOS Journaal.,,De afgelopen twee jaar zijn heel moeilijk geweest voor iedereen in de muziek en de entertainmentsector”, aldus de rapper.,,Ik wil het liefste gisteren weer optreden. Maar dan wel met iedereen erbij. Het zou mij niet sieren als artiest met alle muziek die ik heb gemaakt over saamhorigheid en gelijkwaardigheid om een deel van mijn publiek buiten te sluiten. Dat vind ik not the way.”