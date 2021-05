Ook laatste concert The Streamers trekt miljoenenpubliek: ‘Feestje om dit feest te mogen geven’

The Streamers hebben gisteravond hun slotakkoord gegeven. De supergroep nam afscheid met een gratis livestreamconcert vanuit De Kuip in Rotterdam en het avontuur was ‘een feest’, zei manager Frank Lammers aan het einde van de show.

,,Het was een feest om jullie in deze lockdown toch een feest hebben mogen geven”, aldus Lammers, die de kijkers aangenaam verraste met zijn zangstem. Volgens de manager van de gelegenheidsformatie keken er uiteindelijk meer dan 1,9 miljoen mensen naar de livestream. ,,Dat is meer dan naar de Champions League-finale.” De organisatie liet eerder op de avond al weten dat rond 21.00 uur 1,7 miljoen mensen uit verschillende landen naar de gratis livestream keken.

Ook oprichter Guus Meeuwis vond het een mooie avond. ,,Nu is het weer tijd om elkaar live te zien voor ons podium”, zei de zanger. ,,Geniet van de zomer en we zien jullie snel.”

De groep, naast Meeuwis en Lammers bestaande uit onder anderen Maan, Typhoon, VanVelzen, Nick & Simon en Miss Montreal, kwam bij elkaar omdat live-optredens vanwege de coronapandemie niet mogelijk waren. Het concert in De Kuip was het derde en laatste. ‘De cirkel is rond.’ In maart gaven The Streamers hun eerste show vanuit het Amsterdamse Koninklijk Theater Carré, waar ruim 1,2 miljoen mensen naar keken. Op Koningsdag trad de band op vanaf het terrein bij Paleis Noordeinde. Dat concert wist meer dan 2,5 miljoen digitale fans te trekken.

Volgers van het live-evenement lieten via Twitter weten te hebben genoten van het afscheidsconcert. Vooral de duetten tussen onder anderen Maan en Miss Montreal, Suzan en Freek en de solo-optredens van Danny Vera en Nick Schilder konden op veel enthousiasme rekenen. Bij het optreden van Armin van Buuren later op de avond ging in menig huiskamer het spreekwoordelijke dak er vanaf.

Dat de Streamers al een uur onderweg waren voor kersvers bandlid André Hazes zijn gouden microfoon ter hand nam, leidde aanvankelijk tot hilariteit. Tot dan toe had de zanger voornamelijk aan de bar gezeten. Toen collega Rolf Sanchez hem uitnodigde voor een duet, liet hij blijken over de nodige zelfspot te beschikken: ,,Ze dachten: die reacties zijn zo leuk, we zetten hem heel laat in de show”, aldus Hazes lachend.

De Streamers sloten de avond af met het gezamenlijke Don’t Dream it’s Over van Crowded House.

1 miljoen tickets

The Streamers passeerden gisteren de grens van 1 miljoen ‘verkochte’ tickets. Mensen konden gratis een kaartje reserveren voor de livestream. De bandleden werden in het voetbalstadion van Feyenoord voorafgaand aan het concert verrast met een award voor het passeren van die magische grens.

Als het aan de kijker ligt keren The Streamers zeker terug. Volgens velen waren de concerten in coronatijd een lichtpunt. ‘Als ik iets positiefs moet noemen van de coronacrisis dan is dat echt dit’, aldus een van de reacties toen het licht in de Kuip dan echt uitging.

