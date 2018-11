Ook Julia Roberts geëvacueerd wegens hevige branden in Californië

Jonge acteur (12) vangt ton voor rol in vervolg The Shining

11 november De 12-jarige acteur Jacob Tremblay heeft een rol gekregen in het vervolg op de iconische horrorfilm The Shining. De film, die de titel Doctor Sleep heeft, zal verschijnen in 2020 en heeft al een uitgebreide sterrencast. Zo spelen Rebecca Ferguson en Ewan McGregor grote rollen in de nieuwe film.