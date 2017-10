Ook Jack Spijkerman, Henk Westbroek en Jan de Hoop breken in bij 3FM

Het was maandagochtend nog vroeg toen Giel Beelen plots op 3FM te horen was. De dj was een dag eerder bij het ophalen van wat spullen achter een computer gekropen. Daar knipte hij een geluidsfragment in het nummer In Your Arms van Chef' Special. Daardoor was hij even in de ochtendshow te horen bij Sander Hoogendoorn.



Deze stunt heeft nu een vervolg gekregen. Gistermiddag tijdens de lunchshow van Rob Janssen werd opnieuw In Your Arms gedraaid en wederom brak een oud-radio-dj in. Jack Spijkerman, die in de jaren '90 De Steen en Been-show presenteerde op de zender kwam met een boodschap. ,,Ik hoor dat oud-medewerkers gewoon kunnen inbreken, dus ik wil even de groeten doen."



Als Janssen de plaat weer wil instarten, volgt een fragment van Jan de Hoop. ,,Hallo, ik werk tegenwoordig bij het RTL Ontbijnieuws en dat wilde ik je even laten weten." Dan volgt ook Henk Westbroek: ,,Heel lang geleden was ik dj op 3FM. Ja, dat ben ik natuurlijk niet meer, want ik ben stok- en stok oud. Maar het schijnt dat oude afgewerkte dj's van 3FM nog een keer de kans krijgen om terug te keren op de zender om reclame voor hun bestaan te maken."



Daarna maakt ook Hans Kazan nog even reclame voor zijn theatershow. Het is een hilarische parodie op het fragment van Giel Beelen bij Sander Hoogendoorn. Dj Rob Janssen doet zelfs de bewegingen na die Hoogendoorn bij het bewuste fragment ook maakte.