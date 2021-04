Ook Georgina Verbaan werd voor oma-rol gevraagd op 40e

Ook actrice Georgina Verbaan werd zodra ze veertig was geworden gevraagd voor haar eerste oma-rol. Dat vertelde de actrice op Twitter. Zij reageert daarmee op kritiek van actrice Carrie Anne Moss, die in haar nieuwe boek vertelt dat zij het vreemd vindt dat vrouwen in Hollywood na een bepaalde leeftijd te oud worden gevonden voor bepaalde rollen.

Zodra Moss 40 was geworden, kreeg zij opeens oma-rollen aangeboden. Moss - nu 53 - is binnenkort overigens te zien als actieheldin in het vierde deel van The Matrix.

Verbaan (nu 41) speelde het afgelopen jaar in de film Buiten is het feest, over seksueel misbruik binnen een familie. ,,Ik vond het een belangrijke rol om te spelen”, schrijft de actrice. ,,Zeer tevreden met mijn rol als oma. voordat dat een ding wordt. Maar er klopt echt iets niet aan de manier waarop vrouwen in die industrie gezien worden.”

De actrice krijgt op Twitter veel bijval voor haar commentaar. Er wordt al langer een discussie gevoerd over het feit dat vrouwen in Hollywood op een andere manier worden bejegend dan mannen. Zo is er doorgaans ook nog een opvallend verschil in inkomen tussen de beide seksen.

