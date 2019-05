Ook Filipijnse Duncan Laurence overladen met felicitaties

De verwarring is niet gek, want de Filipijnse Duncan Laurence bezit het account met de volledige naam van de Nederlandse winnaar van het Songfestival. ‘Onze’ Duncan is ook te vinden op twitter, maar dan als @dunclaurence. Dat heeft zijn Filipijnse naamgenoot ook ontdekt en hij besloot er een felicitatie uit te gooien. ,,Hey, ik word overspoeld met notificaties. Desalniettemin, gefeliciteerd @dunclaurence met het winnen van Eurovisie Songfestival. Gefeliciteerd Nederland!”



Dat leek bijna foutloos te gaan, totdat hij de Nederlandse vlag erbij wilde plaatsen. Onze driekleur is blijkbaar niet helemaal bekend in zuidoost-Azië. Per abuis plaatste Laurence een vlaggetje van Luxemburg erbij. Dat herstelde hij daarna wel snel, maar daar had hij toch zijn twijfels bij. ,,Ligt het aan mij of zijn Europese vlaggen verwarrend?”