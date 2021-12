Ook De Staat, Son Mieux en Tones and I naar Pinkpop 2022

Daarnaast werd bekendgemaakt dat ook Son Mieux, Ziggy Marley en Kacey Musgraves van 17 tot en met 19 juni 2022 in Landgraaf te zien zullen zijn. Zij voegen zich bij al eerder bekendgemaakte artiesten als Metallica, Twenty One Pilots, Danny Vera, Pearl Jam, Måneskin, Maan en Imagine Dragons.

Met de toevoeging van de nieuwe namen zijn in totaal 52 van de 62 acts bekendgemaakt. De organisatie van Pinkpop blijft positief over het doorgaan van het festival volgend jaar, ondanks de blijvende onzekerheid rondom het coronavirus. ,,We moeten door, daarom blijven we doorgaan met organiseren”, aldus een woordvoerder. ,,Niemand kan in de toekomst kijken, maar we hebben wel goede hoop dat het door kan gaan.”