Ook blad Voetbal International in beeld bij John de Mol

VI wordt al langer met een verkoop in verband gebracht, aangezien het merk niet langer past in het portfolio van de uitgeverij. Zo neemt WPG per 1 januari afscheid van Runner's World. John de Mol sloeg onlangs zijn slag met het aantrekken van het Voetbal Inside-trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. De drie verkassen voor vier jaar naar Talpa om vanaf het nieuwe seizoen hun programma voort te zetten bij Veronica. Met de transfer verandert sowieso de naam van het programma en in het geval van een overname zou het weer Voetbal International kunnen heten, zoals het voorheen ook al werd genoemd.

De Mol is vooral geïnteresseerd in het merk Voetbal International en in het bijzonder het multimediale platform. Daarmee heeft het huidige Voetbal Inside een fors bereik. Het blad heeft de laatste jaren enkele reorganisaties moeten doorvoeren en veranderde de laatste vijf jaar geregeld van samenstelling in de hoofdredactie. Sinds de laatste koerswijziging, eind 2017, overlegt VI weer positieve cijfers en is de opwaartse lijn ingezet.

Vorige zomer toonden Boudewijn Poelmann (Postcode Loterij) als De Mol (Talpa) al belangstelling maar haakten af nadat zij op de hoogte werden gesteld van de verkoopprijs. ,,Het klopt dat we interesse hadden en in gesprek waren”, bevestigde Poelmann. ,,Maar over de reden dat we afgehaakt zijn, kan ik niets zeggen, want ik heb een verklaring ondertekend waarin alle inhoudelijke opmerkingen als vertrouwelijk moeten worden beschouwd. Daar moet ik me aan houden”, stelde Poelmann toen.

Overigens wordt ook Pijper Media (Nieuwe Revue, Playboy, Grazia) in verband gebracht met VI. Eigenaar Anton Pijper ontkent de belangstelling echter . ,,Ik word telkens gebeld en moet het steeds uitleggen aan mijn personeel dat met dat gerucht geconfronteerd wordt, maar wij hebben geen interesse in Voetbal International.” Ook Erwin van Luit, CEO van New Skool Media (1900, Zeilen, Procycling) is niet geïnteresseerd, maar snapt dat het bedrijf in het geruchtencircuit wordt genoemd. ,,Het is logisch dat wij worden genoemd, want we hebben de reputatie dat we kooplustig zijn. en dat zijn we ook. Als de juste kansen zich voordoen. Daar hoort VI, voor nu, niet bij.”