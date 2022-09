Ook bij Rob Jetten kun je de kracht van kleding aan het werk zien

De gemiddelde leeftijd van Tweede Kamerleden ligt zo rond de 45 jaar en ik vermoed dat dit getal bij ministers nog wel wat hoger ligt. Rob Jetten is met zijn 35 jaar dus een jonge minister en dat heeft - of hij nu wil of niet - invloed op zijn imago. Gezag is in Nederland namelijk sterk verbonden met senioriteit. Toen Wilhelmina op 18-jarige leeftijd op de Nederlandse troon kwam, werd er ook met man en macht gewerkt aan een volwassen plaatje. Avondjurken, diademen, strenge kleuren, hoge kragen: het moest het piepjonge koninginnetje allemaal helpen bij het verkrijgen van statuur.