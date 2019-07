‘Ook Beau van Erven Dorens gaat het niet redden op de late avond’

Gloednieuw seizoen Flikken Rotterdam in september op de buis

12:20 Het heeft even geduurd, maar de opnames voor het nieuwe seizoen van Flikken Rotterdam zitten er eindelijk op. Fans van de misdaadserie kunnen hun popcorn alvast inslaan, want het gloednieuwe seizoen is vanaf vrijdag 13 september weer op de buis te zien.