Ook BBC maakt documentaire over Britney Spears

update Farid Azarkan reageert met rap op kritiek van Arjen Lubach

9:36 Denk-leider Farid Azarkan heeft met een eigen rap gereageerd op het filmpje over Nieuwsuur waarmee Arjen Lubach afgelopen weekend viral ging. In de ode aan het programma verweet de Zondag met Lubach-host onder anderen Azarkan dat hij er niet was aangeschoven. De politicus rapt nu onder meer: ,,We hadden maar twee weken, geen tijd voor Tweebeeke.”