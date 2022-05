Ook al heeft boer Evert gekozen, hij begint kussend op de wang

Boer Evert koos voor Maud. Of, zoals collega Angela het al in een vroeg stadium stelde: Maud koos Evert. Ze heeft hem overrompeld met haar overdaad aan liefde. Met haar charme, kwetsbaarheid, woorden, brieven. Het mooie: ook Evert kwam beter uit zijn woorden. Hij ontroerde daarmee zelfs een beetje. ,,Wat mogen je twee dochters trots zijn op zo’n fijne moeder’’, zei hij tegen Nans bij haar afscheid. Eindelijk kon Maud Everts handen vasthouden. En hem knuffelen. En kussen, al is daar nog wel wat terreinwinst te boeken. Ook toen Evert gekozen had en Nans weg was, zette hij nog de drie-zoenengewoonte in (te beginnen op de wang). ,,Hoeft niet zo, hoor’’, reageerde Maud relaxed en kuste hem op de mond: ,,Zó mag dat nu. Als je dat leuk vindt, maar daar komen we wel uit.’’ Evert: ,,Dat lukt vast wel.’’

Helaas Rob, het wordt ’m niet met Wendy. Je kunt liedjes spelen op je gitaar en daarbij zingen, headbangen op Metallica, dansen op Snollebollekes, Twister spelen (een spel voor kinderen vanaf 6 jaar), een hommelkastspeurtocht (met een zoen als beloning!) bedenken en magische momenten met konikpaarden delen, maar het zit er niet in. En hoe lastig ook als je verliefd bent, die kusjes bij Wendy zien er zó geforceerd uit. Of doen ze dat alleen als de camera erbij is? Hoeft niet hoor. Als er, zoals Wendy het noemt, geen ‘sparkle’ (na ‘content’ het vreselijkste woord dat er bestaat!) is, waarom dan zoenen?

Boer Jouke blijft een tikkie lomp (of is het direct?), dat hij onverbloemd zegt dat hij zijn eigen koeien mooier vindt dan die van zijn ‘zwager’, maar ach, hij is verliefd. Het maakt hem eigenlijk ook niet uit waar hij met Karlijn is. ,,Al is het in een hutje op de hei.’’ Dát zijn de juiste teksten. Toch ben ik benieuwd hoe de vlag er over een jaar bij hangt. Bij álle boeren. Rob en Wendy? Dat wordt ’m niet. Reims-uit wordt nog héél lastig. Boer Evert en Maud, ik heb mijn twijfels. Bij schapenboerin Janine en Sander - ze mag haar handen dichtknijpen met deze jonge Stef Bos-lookalike - zie ik het ook niet gebeuren. En boer Hans en Annette zien er schattig uit met elkaar -zeker in het feeërieke Ierland -, maar zijn zij niet heel erg verliefd op de omstandigheden? Op weer iemand in hun leven? En als ze elkaar straks gaan leren kennen? Zij toost in Ierland op ‘heel mooie dagen’, hij al ‘op een mooie toekomst’. Ik gun hen allemaal de liefde, maar vrees het ergste. Of ben ik te cynisch? Wakker liggen van mijn teksten hoeven ze ook weer niet: deze Cupido (not) voorspelde vorige week nog dat Evert vol voor Nans zou gaan…