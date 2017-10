Oogappeltjes van de tsaren komen thuis

Gek waren ze op Nederlandse schilderkunst, de tsaren Peter de Grote (1672-1725) en Catherina II, die zich eveneens het predicaat De Grote verwierf. In de Hermitage Amsterdam is vanaf morgen een greep uit de rijke verzameling van de Russische vorsten te zien. Onder de titel Hollandse Meesters uit de Hermitage - Oogappels van de tsaren zijn 63 schilderijen te bezichtigen, afkomstig van de Hermitage in Sint Petersburg, waarmee het hoofdstedelijke museum zo nauw is verbonden.



De werken, waaronder zes doeken van Rembrandt die nog niet eerder op Nederlandse bodem waren te zien, vormen een fractie - zij het een zeer uitgelezen - van de collectie die de Russische Hermitage in bruikleen geeft. De collectie Hollandse schilderkunst in Sint Petersburg telt ruim 1.500 werken uit de 17de en 18de eeuw. Bepaald verwonderlijk is dat arsenaal van vermaarde Nederlandse schilderswerken niet, want groten als Rembrandt van Rijn, Jacob van Ruisdael, Jan Steen en Govert Flinck golden wereldwijd als dé kunstenaars van het moment.