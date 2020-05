Onverwachte zomercliffhanger GTST trekt slechts 663.000 kijkers

De laatste aflevering van het dertigste seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden is geëindigd zoals die begon. Slechts 663.000 mensen zagen volgens Stichting Kijkonderzoek gisteren een opgepoetste weekendcliffhanger, die vanwege de coronacrisis plots de zomercliffhanger werd .

Zo is het slot van de RTL-soap een van de minst bekeken seizoenseindes ooit geworden. Vorig jaar keken er 775.000 mensen en in 2018 waren het er 780.000. In de jaren daarvoor waren het er altijd meer dan een miljoen.

GTST worstelt al langere tijd met dalende kijkcijfers. De seizoensopener trok in augustus niet meer dan 665.000 kijkers. In de laatste maanden was er juist weer een stijgende lijn te zien, nadat programmadirecteur Peter van der Vorst aankondigde dat hij de serie weer dichter bij de kijker wilde brengen. Zo werd dit voorjaar weer enkele keren het miljoen aangetikt.

In de maand maart keken er gemiddeld 955.000 mensen naar de serie; in de eerste weken van april was dat aantal verder gestegen naar 961.000 kijkers.