Ontvang de column van Angela de Jong direct in je mail

Jack­ass-ster Stevie Lee (54) onverwacht overleden

11 september De Amerikaanse Stevie Lee, bij het grote publiek bekend als Puppet the Psycho Dwarf uit Jackass, is op 54-jarige leeftijd overleden. Dat maakt zijn familie bekend via een GoFundMe-pagina die werd opgezet om zijn begrafenis te kunnen betalen. De doodsoorzaak is voorlopig onduidelijk, al laat de familie weten dat het ‘onverwacht’ is.