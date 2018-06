Ontspannen Pearl Jam is helemaal klaar voor terugkeer op Pinkpop

Pinkpop toont rijk verleden op 49 posters

18:40 Bezoekers van Pinkpop krijgen dit jaar tijdens het festival een blik terug in de tijd. Lopend over de straten langs het Pinkpopterrein kunnen de vele tienduizenden festivalgangers komend weekend genieten van in totaal 49 posters uit de geschiedenis van Pinkpop.